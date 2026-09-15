Russlands Außenminister Lawrow (Alexander Nemenov/POOL AFP/AP/dpa)

Russland werde die Kämpfe auch während Friedensgesprächen mit der Ukraine nicht einstellen, sagte Lawrow. US-Präsident Trump hatte auf seiner Online-Plattform mitgeteilt, Russland und die Ukraine hätten sich auf eine teilweise Waffenruhe verständigt. Diese sehe vor, alle gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur einzustellen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, man werde den Vorstoß nur unterstützen, wenn Russland den Krieg tatsächlich beenden wolle. Einen solchen Willen könne er bisher aber nicht erkennen.

Am Wochenende hatte Trump - ungeachtet der Eskalation im Nahen Osten - die Ukraine für die steigenden Ölpreise auf dem Weltmarkt verantwortlich gemacht.

Die ukrainische Armee greift seit Monaten verstärkt russische Ölraffinerien an. Dies führte in Russland zu Einschränkungen bei der Kraftstoffproduktion ⁠und zu Engpässen an den Tankstellen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.