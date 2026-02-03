Vorbild Australien

Der spanische Ministerpräsident Sanchez erklärte, seine Regierung wolle in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem die Anbieter verpflichtet werden sollen, Systeme zur Altersüberprüfung einzuführen. Zudem sollten Führungskräfte von Sozialen Medien für illegale Inhalte und Hassreden zur Verantwortung gezogen werden können. Generell müssten Jugendliche vor dem digitalen Wilden Westen geschützt werden, sagte Sanchez. Ein Sprecher der griechischen Regierung teilte mit, in Griechenland werde ein ähnliches Gesetz vorbereitet.
Australien hatte im Dezember als erstes Land ein Zugangsverbot zu Sozialen Medien für Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.