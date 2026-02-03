Vorbild Australien
Auch Spanien und Griechenland wollen Zugang zu Sozialen Medien für Jugendliche verbieten

Nach dem Vorbild Australiens überlegen nach Großbritannien und Frankreich auch Spanien und Griechenland, den Zugang zu Sozialen Medien für Unter-16-Jährige zu verbieten.

    Eine Schülerin mit Handy und Social Media Apps, die gesperrt sind
    Auch Spanien will ein Sozial-Medie-Verbot für Unter-16-Jährige einführen. (picture alliance / dpa/ Wolfgang Maria Weber)
    Der spanische Ministerpräsident Sanchez erklärte, seine Regierung wolle in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem die Anbieter verpflichtet werden sollen, Systeme zur Altersüberprüfung einzuführen. Zudem sollten Führungskräfte von Sozialen Medien für illegale Inhalte und Hassreden zur Verantwortung gezogen werden können. Generell müssten Jugendliche vor dem digitalen Wilden Westen geschützt werden, sagte Sanchez. Ein Sprecher der griechischen Regierung teilte mit, in Griechenland werde ein ähnliches Gesetz vorbereitet.
    Australien hatte im Dezember als erstes Land ein Zugangsverbot zu Sozialen Medien für Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt.
    Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.