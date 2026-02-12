Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeine in Deutschland (Archivbild). (picture alliance/photothek/Kira Hofmann)

Damit untergrabe die Regierung genau jene Instrumente, die Menschen zur Teilhabe an Arbeitsmarkt und Gesellschaft befähigten, sagte der Vorsitzende Sofuoglu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nötig sei eine Politik, die vorausschauend plane, anstatt durch kurzsichtige Haushaltssperren das mühsam aufgebaute Integrationsnetzwerk zu zerstören.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte den Trägern von Integrationskursen am Montag mitgeteilt, dass künftig keine Teilnehmer mehr zugelassen werden, für die die Kurse nicht verpflichtend sind. Begründet wird die Beschränkung unter anderem mit den Kosten für die Kurse. Die Maßnahme des unionsgeführten Bundesinnenministeriums wird auch vom Koalitionspartner SPD und von anderen Verbänden kritisiert.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.