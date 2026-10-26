Investitionen in den USA
Audi-Chef Döllner weist Kritik an Auftritt mit US-Präsident Trump zurück

Der Audi-Vorstandsvorsitzende Döllner hat die Kritik an seinem Auftritt auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Trump zurückgewiesen. Er schrieb in einer Mitteilung an die Beschäftigten, Produktionsvorstand Walker und er seien gebeten worden, die Investitionspläne vorzustellen. Döllner betonte, im Interesse des Unternehmens gehandelt zu haben.

    US-Präsident Donald Trump begrüßt den Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, Gernot Döllner, bei einer Wahlkampfveranstaltung im Vorfeld der Zwischenwahlen in Georgia.
    Audi-Chef Döllner bei Trumps Wahlkampfauftritt in Georgia (AFP / Brendan Smialowski)
    Er nehme aber ernst, dass der Rahmen der Ankündigung als politisches Signal wahrgenommen worden sei, erklärte Döllner weiter. Man stehe zu den Werten des Unternehmens, trage aber ebenso Verantwortung für die wirtschaftliche Zukunft von Audi.
    VW-Konzernbetriebsratschefin Cavallo warf Döllner vor, sich zur Marionette in Trumps Propaganda-Show gemacht zu haben. Die IG-Metall-Vorsitzende Benner bezeichnete das Verhalten als unwürdig. Der niedersächsische Ministerpräsident Lies von der SPD erklärte, Wahlkampfveranstaltungen seien nicht der richtige Ort für die Ankündigung von Investitionen.

    Verstoß gegen eigene Leitlinien?

    Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hatte Döllner vor rund einem halben Jahr eine Selbstverpflichtung unterzeichnet. Demnach dürften "in den drei letzten Monaten vor Wahlen keine öffentlich wirksamen Termine" mit beteiligten Parteien oder Politikern mehr wahrgenommen werden. Audi verpflichte sich zudem zu Neutralität im Umgang mit Parteien und Interessengruppen, heißt es dort weiter.

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    Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.