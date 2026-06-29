Laboruntersuchung

Nach Angaben des Bremer Umweltinstituts verstießen 7 von 18 getesteten Kleidungsstücken gegen EU-Grenzwerte. Die Untersuchung wurde von der Deutschen Umwelthilfe in Auftrag gegeben. Beispielsweise seien Weichmacher und P-FAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien, in hoher Konzentration entdeckt worden. Diese gelten als gesundheitsgefährdend. Shein erklärte, man habe eine Untersuchung eingeleitet und die betroffenen Produkte vorläufig aus dem Angebot genommen. Das Unternehmen steht wegen des massenhaften Verkaufs billiger Waren, mangelnder Produktqualität und Sicherheitsbedenken in der Kritik.
Die EU-Kommission ermittelt bereits gegen Shein wegen rechtswidriger Produkte im Angebot.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.