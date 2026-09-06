Der Formel-1-Fahrer Antonelli hat den Großen Preis von Italien gewonnen. (AP / dpa / Antonio Calanni)

Der 19-jährige Italiener setzte sich in Monza gegen den Engländer George Russell, ebenfalls Mercedes, und den Niederländer Max Verstappen auf Red Bull durch. Das Rennen war geprägt von einer Aufholjagd, denn Antonelli startete von Platz 19 und arbeitete sich Stück für Stück zum Sieg vor. "Das fühlt sich an wie ein Traum", rief er am Ende in die Funkverbindung. Antonelli gewann in Monza als erster Italiener seit 60 Jahren. Einen weiteren Weg vom Startplatz bis zum Sieg hatte in der Formel 1 bislang nur einer hingelegt: 1983 fuhr John Watson in den USA von Rang 22 nach ganz vorne.

Vorsprung in der WM ausgebaut

In der WM baute Antonelli mit dem Sieg in seiner Heimat seinen Vorsprung deutlich aus, 66 Punkte trennen ihn nun bereits von Russell - der Engländer musste zudem die Demütigung ertragen, trotz Startplatz zwei letztlich hinter seinem jungen Teamrivalen zu landen. Lewis Hamilton belegte im Ferrari Platz sechs und hat bereits 76 Zähler Rückstand. Nico Hülkenberg im Audi verpasste als Zwölfter die Punkteränge.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.