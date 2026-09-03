Das Volkswagen-Logo auf einer Steele vor dunklem Himmel mit vielen Wolken. (IMAGO I Sven Simon)

Laut einem internen Vorstandspapier, über das die Wirtschaftswoche berichtet, soll die Produktion in vier deutschen Werken zwischen 2031 und 2034 auslaufen. IG Metall und Branchenexperten betonen, dass eine solche Entscheidung nicht am Aufsichtsrat vorbei getroffen werden könne. Juristische Kunstgriffe, dies zu verhindern, seien bisher nur Theorie.

Der Aufsichtsrat berät morgen erneut über den Sparkurs bei VW. Der Vorstand hatte Anfang Juli einen Sparplan vorgelegt. Der fand im Aufsichtsrat zuletzt aber keine Mehrheit. Hintergrund ist eine Finanzkrise bei VW. Der Gewinn ist vergangenes Jahr um knapp die Hälfte zurückgegangen, bei der VW-Tochter Porsche sogar um mehr als 90 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.