Mexiko
Auftakt zur Fußball-Weltmeisterschaft - Größte WM der Geschichte mit 48 Mannschaften

In Mexiko-Stadt beginnt am Donnerstagabend die Fußball-Weltmeisterschaft mit einer Eröffnungsfeier im Aztekenstadion.

    Panoramaaufnahme des renovierten Aztekenstadions in Mexiko-Stadt
    Im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt findet das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 statt. (imago / Eyepix Group / Marco Gonzalez)
    Danach bestreitet Mitgastgeber Mexiko das Auftaktspiel gegen die Nationalmannschaft Südafrikas. An der bislang größten WM der Geschichte nehmen 48 statt wie zuletzt 32 Länder teil. Die insgesamt 104 Spiele werden neben Mexiko auch in Kanada und den USA ausgetragen.
    Die deutsche Mannschaft startet am Sonntag gegen das erstmalig für eine Weltmeisterschaft qualifizierte Curacao in das Turnier. Das Endspiel findet am 19. Juli in New Jersey statt.
    Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.