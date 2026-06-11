Danach bestreitet Mitgastgeber Mexiko das Auftaktspiel gegen die Nationalmannschaft Südafrikas. An der bislang größten WM der Geschichte nehmen 48 statt wie zuletzt 32 Länder teil. Die insgesamt 104 Spiele werden neben Mexiko auch in Kanada und den USA ausgetragen.
Die deutsche Mannschaft startet am Sonntag gegen das erstmalig für eine Weltmeisterschaft qualifizierte Curacao in das Turnier. Das Endspiel findet am 19. Juli in New Jersey statt.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.