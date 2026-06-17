Fußball-WM

Lionel Messi traf zum Auftakt der WM dreifach. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hakan Akgun)

Die Partie Argentiniens gegen Algerien endete 3:0. Vor allem für Argentiniens Stürmer Lionel Messi war es ein Auftakt nach Maß. Messi schoss alle drei Tore der Partie und stellte damit den Torrekord des früheren deutschen Spielers Miroslav Klose ein.

Sowohl Klose als auch Messi haben damit bei Weltmeisterschaften insgesamt 16 Tore erzielt. Klose benötigte dafür vier WM-Teilnahmen, für Messi ist es jetzt die sechste Weltmeisterschaft. Auch das ist ein Rekord; kein anderer Spieler stand bei mehr Weltmeisterschaften auf dem Platz. Das Debüt von Messi bei einer WM liegt damit genau 20 Jahre zurück.

In den weiteren Gruppenspielen hat Frankreich am Abend die Mannschaft aus dem Senegal mit 3:1 besiegt. Es könnte sein, dass auch Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé während des Turniers noch einen neuen Torrekord aufstellt. Mbappé erzielte in der Partie zwei Treffer und hat jetzt während WM-Turnieren insgesamt 14 Tore erzielt.

Auch Norwegen gewann sein erstes Gruppenspiel mit 4:1 gegen den Irak. Zur Stunde läuft das Spiel Österreich gegen Jordanien.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.