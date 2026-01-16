Fußball-Bundesliga
Augsburg - Union Berlin 1:1

Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Baum kam zum Hinrunden-Abschluss gegen den 1. FC Union Berlin nur zu einem 1:1.

    Fußball-Bundesliga: Augsburg spielt gegen Union Berlin. Leopold Querfeld (Union Berlin) in Aktion gegen Kristijan Jakić (Augsburg).
    Fußball-Bundesliga: Augsburg gegen Union Berlin (picture alliance / dpa / Harry Langer)
    Augsburg hatte durch ein Tor von Alexis Claude-Maurice in der ersten Halbzeit lange wie der mögliche Sieger ausgesehen. Nach einer Roten Karte für den Berliner Derrick Köhn erzielte sein Mannschaftskollege Marin Ljubicic schließlich in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für die Gäste.
    Augsburg bleibt auf Tabellenplatz 15. Union Berlin beendet die erste Saisonhälfte nach der verkündeten Vertragsverlängerung mit Trainer auf Rang neun.
    Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.