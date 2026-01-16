Fußball-Bundesliga

Augsburg hatte durch ein Tor von Alexis Claude-Maurice in der ersten Halbzeit lange wie der mögliche Sieger ausgesehen. Nach einer Roten Karte für den Berliner Derrick Köhn erzielte sein Mannschaftskollege Marin Ljubicic schließlich in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für die Gäste.
Augsburg bleibt auf Tabellenplatz 15. Union Berlin beendet die erste Saisonhälfte nach der verkündeten Vertragsverlängerung mit Trainer auf Rang neun.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.