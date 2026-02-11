"Super League" statt "Champions League"? Dieser Streit ist beendet. (picture alliance / SvenSimon / SVEN SIMON)

Das gaben der europäische Fußballverband UEFA und der spanische Verein Real Madrid gemeinsam bekannt. Über konkrete Inhalte der Übereinkunft wurde nichts mitgeteilt.

Die Pläne für die "Super League" waren vor fünf Jahren von mehreren Großclubs aus Spanien, Italien und England vorgestellt worden. Sie hätte eine Konkurrenz zur Champions League der UEFA dargestellt. Nach Fan-Protesten in den Ländern war das Projekt zuletzt aber nur noch von Real Madrid weiterverfolgt worden. Der Verein hatte eine Milliardenklage gegen die UEFA vorbereitet, da er sich durch dessen zentrale Organisation der Klubwettbewerbe geschädigt sah.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.