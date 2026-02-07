Olympische Winterspiele

Demonstranten in Mailand protestieren gegen die Olympischen Winterspiele. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Andrea Carrubba)

Bei der Demonstration feuerten Teilnehmende Leuchtraketen ab und warfen Steine. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Der Protest richtete sich unter anderem gegen die Auswirkungen des Großereignisses auf die Umwelt. Gegner der Winterspiele kritisierten etwa den energieintensiven Einsatz von Kunstschnee.

Tausende Menschen protestierten außerdem gegen die Anwesenheit der US-Einwanderungsbehörde ICE in Italien. Der Protestzug zog in Richtung Olympisches Dorf. Auch bei dieser Demonstration sollen Feuerwerkskörper und Rauchbomben gezündet worden sein. In der US-Olympiadelegation sollen sich ICE-Beamte um den Schutz von Offiziellen wie US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio kümmern.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.