Leben mit Pflegebedarf: Die Frage der Finanzierung stellt sich für Betroffene wie für die Gesellschaft. (imago / Andreas Franke)

Die Hilfe zur Pflege greift, wenn Bewohner von Pflegeheimen die Eigenanteile nicht mehr zahlen können. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Berghegger, sagte der "Augsburger Allgemeinen", die hohen Pflegekostenzuschüsse verschärften vielerorts die Finanznot in den Kommunen. Er forderte eine finanzielle Deckelung der Eigenanteile für die Pflegebedürftigen. Darüber hinausgehende Kosten sollten von der Pflegekasse übernommen werden.

Die schwarz-rote Koalition arbeitet derzeit an einer Reform, um ein für 2027 erwartetes Defizit der Pflegeversicherung von acht Milliarden Euro zu decken und Beitragserhöhungen zu vermeiden.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.