Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln (Andreas Diel)

Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge investierten Unternehmen 2025 rund 86 Milliarden Euro und damit 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das Institut in Köln wies darauf hin, dass diese Daten etwa durch Einzelinvestionen verzerrt werden können. Dennoch bleibe auch nach der Bereinigung im Vergleich mit den Mittelwerten der Vorjahre ein Anstieg von um die elf Prozent.

Deutlich bemerkbar macht sich der Einbruch der US-Investitionen. Diese sind um fast 44 Prozent gesunken und lagen bei 11,8 Milliarden Euro. Das Vereinigte Königreich dagegen investierte mit rund 26 Milliarden Euro 284 Prozent mehr als im Vorjahr. Chinesische Investionen lagen deutlich darunter, auch diese stiegen jedoch um 50 Prozent an, ähnlich wie jene aus Chile und Saudi-Arabien.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.