Der Deutsche Meister Bayern München und Borussia Dortmund treffen beide auf den englischen Meister Arsenal London. Weitere Gegner der Bayern sind Atlético Madrid, Manchester United, Betis Sevilla, OSC Lille, Slavia Prag sowie die beiden norwegischen Vertreter FK Bodø/Glimt und Viking Stavanger.
Borussia Dortmund spielt auch gegen Inter Mailand, Betis Sevilla, Aston Villa aus Birmingham, CF Villareal, AEK Athen, den FC Sabah aus Aserbaidschan sowie ebenfalls Bodø/Glimt
Gegner von RB Leipzig sind Manchester City und Manchester United, Real Madrid, PSV Eindhoven, Schachtar Donezk aus der Ukraine, Feyenoord Rotterdam, RC Lens und der italienische Vertreter Como 1907.
Der VfB Stuttgart als vierter deutscher Teilnehmer trifft auf Atletico Madrid, Inter Mailand, Club Brügge, PSV Eindhoven, OSC Lille, Galatasaray Istanbul, Viking Stavanger und Slovan Bratislava.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.