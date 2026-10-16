Gipfel in Brüssel

Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Die Europäische Union könne der Ukraine keinen gleichwertigen Dienst zur Verfügung stellen. Der Vorfall habe gezeigt, dass Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten stärken müsse, um auch die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Das von dem US-Unternehmen SpaceX betriebene Satellitennetz spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front, sowie Nach Angaben der ukrainischen Regierung ist das Satellitennetz auch für die Steuerung von Drohnen wichtig. Das ukrainische Militär hatte gestern von Lücken in der Drohnenabwehr durch eine reduzierte Starlink-Unterstützung berichtet. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, die Anweisung zur Drosselung sei aus dem Weißen Haus gekommen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.