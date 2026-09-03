35 Jahre Weimarer Dreieck

Johann Wadephul beim Weimarer Dreieck (picture alliance / photothek.de / Thomas Imo)

Bundesaußenminister Wadephul sagte in Weimar, man sei immer bereit zum Dialog mit Russland. Aber zuerst müsse Moskau seinen Aggressionskrieg gegen die Ukraine beenden und Attacken gegen Deutschland und seine Verbündeten unterlassen.

Der polnische Außenminister Sikorski sagte, man könne kein Business-as-usual mit Russland führen in anderen Bereichen, solange der Kreml seine wahnsinnige kriminelle Idee des Wiederaufbaus des Imperiums nicht aufgegeben habe.

Frankreichs Außenminister Barrot sagte die Unterstützung seines Landes und der gesamten EU zu. Angriffe auf Polen und Deutschland, wie sie sich bereits ereignet hätten, stellten einen Angriff auf die gesamte Union dar.

Die drei Politiker würdigten die engen Beziehungen ihrer Länder, die auch von der Zivilgesellschaft mit Leben gefüllt würden. Das Weimarer Dreieck wurde Ende August 1991 vom damaligen Bundesaußenminister Genscher und seinen Kollegen Dumas und Skubiszewski ins Leben gerufen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.