Spannungen wegen Drohnen-Vorfall

Der russische Außenminister Lawrow wirft Deutschland vor, "wieder Krieg" mit Russland zu wollen. (Alexander Nemenov/POOL AFP/AP/dpa)

Die gegen Moskau erhobenen Anschuldigungen, für den versuchten Anschlag mit einer Drohne verantwortlich zu sein, stellten letztlich den Beginn eines echten Krieges dar, sagte Lawrow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Bundeskanzler Merz steuere mit seinen Aussagen auf eine Kriegserklärung zu, hieß es.

Anfang August war am Leipziger Flughafen eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe eines ukrainischen Frachtflugzeugs gefunden worden. Die Bundesregierung machte nach Untersuchungen dafür Russland verantwortlich und kündigte unter anderem die Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn sowie des russischen Kulturzentrums in Berlin an. Bundeskanzler Merz hatte gestern vor weiteren Angriffen gewarnt und erklärt, Deutschland sei fest entschlossen, seine Demokratie und sein Territorium zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.