Treffen mit Amtskollegen

Solche Versuche stützten den russischen Angriffskrieg und bedrohten damit direkt die Sicherheitsinteressen der EU, sagte Wadephul bei einem Treffen in Berlin mit seinen Amtskollegen aus Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgistan, Usbekistan und Kasachstan. Die Europäische Kommission verdächtigt vor allem Kirgistan der Sanktionsumgehung; mögliche Sanktionen auch gegen dieses Land stehen im Raum.
Bei dem Treffen werden nach Angaben des Auswärtigen Amts auch Fragen der Energie- und der Rohstoffsicherheit erörtert. Zu Beginn ihres Besuchs waren die Außenminister von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.