Gespräche über Zusammenarbeit
Außenminister Wadephul beginnt Südostasienreise in Singapur

Außenminister Wadephul beginnt seine Südostasien-Reise heute in Singapur.

    Johann Wadephul steht an einen Sitz gelehnt im Flugzeug und schaut am Betrachter vorbei. Er trägt ein weißes Hemd und eine dunkel umrandete Brille.
    Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (Archivbild) (picture alliance / AA / Dominik Butzmann)
    Wie das Auswärtige Amt mitteilte, sind Gespräche mit Premierminister Wong und Außenminister Balakrishnan geplant. Am Nachmittag soll Wadephul nach Neuseeland weiterreisen.
    Ziel ist laut Auswärtigem Amt eine stärkere Zusammenarbeit Deutschlands mit Singapur. Die beiden Staaten hatten die bilateralen Beziehungen 2024 mit einem Aktionsplan für Zukunftstechnologien verstärkt. Außenminister Wadephul wolle mit der weiteren Reise außerdem die Beziehungen zum südostasiatischen Staatenverbund Asean und zum Pacific Island Forum intensivieren.
    Bis Freitag plant der Außenminister noch Besuche auf der Pazifikinsel Tonga, in Australien und im Sultanat Brunei.
