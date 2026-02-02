Gespräche über Zusammenarbeit

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, sind Gespräche mit Premierminister Wong und Außenminister Balakrishnan geplant. Am Nachmittag soll Wadephul nach Neuseeland weiterreisen.
Ziel ist laut Auswärtigem Amt eine stärkere Zusammenarbeit Deutschlands mit Singapur. Die beiden Staaten hatten die bilateralen Beziehungen 2024 mit einem Aktionsplan für Zukunftstechnologien verstärkt. Außenminister Wadephul wolle mit der weiteren Reise außerdem die Beziehungen zum südostasiatischen Staatenverbund Asean und zum Pacific Island Forum intensivieren.
Bis Freitag plant der Außenminister noch Besuche auf der Pazifikinsel Tonga, in Australien und im Sultanat Brunei.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.