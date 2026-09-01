Außenminister Wadephul besucht Algerien (picture alliance / dpa / Michael Brandt)

Deutschland stehe vor der Aufgabe, die Versorgung auf verschiedene Energieträger und Lieferanten zu verteilen, um unabhängig von nur einer Quelle oder einem Land zu werden, erklärte Wadephul. Die Abkoppelung von russischen Gaslieferungen sei bereits erfolgt. Nun komme die Blockade der Straße von Hormus dazu, die zu stark gestiegenen Ölpreisen geführt habe. Da sich beide Krisen nicht schnell lösen ließen, brauche Deutschland mehrere Bezugsquellen. Wadephul nannte das an Erdgas- und Erdölvorkommen reiche Algerien in diesem Zusammenhang einen "verlässlichen Partner".

Gestern hatte Wadephul im Rahmen seiner Nordafrika-Reise bereits erklärt, man werde die Energiepartnerschaft mit Tunesien ausbauen. Sowohl Tunesien als auch Algerien suchten ihrerseits "starke wirtschaftliche Partner in Europa", betonte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.