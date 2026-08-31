Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Bundesaußenminister Wadephul, CDU (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In der tunesischen Hauptstadt Tunis will der CDU-Politiker unter anderem seinen Kollegen Nafti treffen. Geplant sind auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern und ein Besuch bei einem Startup-Unternehmen. Wadephul wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Noch am Nachmittag will der Minister nach Algerien weiterreisen. Dort sind Treffen mit Außenminister Attaf und mit Wirtschaftsvertretern geplant. Wadephul soll auch von Präsident Tebboune empfangen werden.

Tunesien und Algerien seien für Deutschland und Europa wichtige Partner, die auch als Bindeglied zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent fungierten, erklärte das Außenministerium in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.