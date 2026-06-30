Nach US-Gesprächen

Bundesaußenminister Wadephul (ZUMA Press Wire/IMAGO/Bianca Otero)

Für Wadephul ist es der Auftakt einer mehrtägigen Südamerikareise. Bei dem Gipfel treffen sich die Präsidenten von Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die EU und die Mercosur-Staaten bilden seit Anfang Mai eine neue Freihandelszone.

Zuvor hatte Wadephul nach einem Gespräch mit US-Außenminister Rubio angesichts weltweiter Krisen die besondere Bedeutung der Partnerschaft zwischen Deutschland und den USA betont. Der CDU-Politiker räumte ein, dass man Irritationen im transatlantischen Verhältnis erlebe. Gerade in Zeiten tiefgreifender Umbrüche sei die Partnerschaft beider Länder jedoch unverzichtbar.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.