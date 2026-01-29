Zwischen der Ukraine und Russland gab es einen Austausch der Leichen der gefallenen Soldaten. (AFP / HANDOUT)

Das ukrainische Zentrum für Kriegsgefangene teilte mit, Kiew habe die Leichname von tausend Soldaten erhalten. Die Behörde dankte dem Internationalen Roten Kreuz für die Vermittlung. Russland zufolge sind im Gegenzug die Leichen von 38 russischen Soldaten zurückgegeben worden.

Unterdessen gab die Ukraine bekannt, dass durch einen russischen Drohnenangriff drei Menschen im Südosten des Landes getötet wurden. Von den Behörden in der Region Saporischschja hieß es, ein privates Wohnhaus sei zerstört und mehrere Gebäude seien beschädigt worden. Insgesamt habe Russland in den vergangenen 24 Stunden mehr als 800 Angriffe auf 34 Ortschaften in der Region gestartet.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.