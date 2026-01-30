Tennis Australian Open: Zverev verliert Halbfinale gegen Alcaraz in fünf Sätzen
Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den Australian Open den Einzug ins Finale verpasst. Der 28-Jährige unterlag im Halbfinale dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien nach knapp fünfeinhalb Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:7, 7:6, 7:6 und 5:7.
Im vergangenen Jahr verlor Zverev erst im Endspiel gegen den Italiener Jannik Sinner. Für Alcaraz ist es der erste Finaleinzug bei den Australian Open. Dort trofft er am Sonntag entweder auf Sinner oder Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien.
Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.