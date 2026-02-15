Der australische Premierminister Anthony Albanese (AAP / dpa / Lukas Coch)

Im Gegensatz zu den im Bestand befindlichen Unterseebooten mit Dieselmotoren sollen die neuen U-Boote mit Atomreaktoren ausgestattet werden, um möglichst lange tauchen zu können. Nach den Worten von Verteidigungsminister Marles wird die neue Werft in der Nähe von Adelaide im Süden des Landes gebaut. Zur Sicherung des indo-pazifischen Raumes hatte Australien 2021 ein Militär-Programm mit den USA und Großbritannien zur Modernisierung seiner U-Boot-Flotte bekanntgegeben. Eine vorherige milliardenschwere Vereinbarung mit Frankreich wurde widerrufen.

