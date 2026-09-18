Abschiebehaft bei Überschreitung

Die Maßnahmen sind Teil einer größeren Einwanderungsreform der Regierung. (imago / Danita Delimont)

Wie die Regierung in Canberra mitteilte, will sie die Zahl der Menschen verringern, die länger in Australien bleiben, als ihr Visum eigentlich erlaubt. Zuletzt war diese Zahl demnach auf 77.000 Menschen gestiegen. Wer die Gültigkeitsdauer seines Visums überschreite, müsse darum künftig mit Abschiebehaft rechnen.

Auch für Teilnehmer des Programms "Working Holiday Maker" gibt es laut Mitteilung Neuerungen: Wer sein Visum nach einem Jahr verlängern möchte, muss sich für das zweite und dritte Jahr einem Losverfahren stellen. Auch müsse man sich verpflichten, in ländlichen Regionen zu arbeiten.

Die Maßnahmen sind Teil einer größeren Einwanderungsreform.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.