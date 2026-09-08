Medienpolitik

In Australien sollen die Social-Media-Regeln noch einmal verschärft werden. (dpa / picture alliance / Claudio Galdames Alarcon)

Nutzer ab 16 Jahren sollen künftig wählen können, ob sie einen von Algorithmen zusammengestellten Feed sehen wollen oder Beiträge von Freunden und Influencern, denen sie selbst folgen. Die Regierung stellte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor, der Plattformen verpflichten soll, ihren Usern diese Wahlmöglichkeit anzubieten.

Premierminister Albanese sagte, es gehe darum, Technologie zum Guten zu verändern, statt sich von ihr verändern zu lassen.

Australien hatte im verganggenen Jahr die Nutzung von Sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.