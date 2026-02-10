Pro-Palästina-Demonstration im australischen Sydney (AAP / dpa / Flavio Brancaleone)

Dort hatte es gestern Demonstrationen gegen den Besuch des israelischen Präsidenten Herzog gegeben. Die Polizei versuchte nach eigener Darstellung, die Teilnehmer einer Kundgebung daran zu hindern, einen als Sperrzone ausgewiesenen Bereich zu betreten. 27 Menschen wurden festgenommen. Die Beamten setzten Pfefferspray gegen Demonstranten ein. - Albanese verteidigte die Polizei gegen Vorwürfe, unangemessen hart gegen die Demonstranten vorgegangen zu sein.

Herzog legte während seines Besuchs einen Kranz in der Nähe des Bondi Beach nieder. Dort waren im Dezember bei einem antisemitischen Anschlag 15 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.