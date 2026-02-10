Wegen Treibstoffkrise

Im gesamten Land müsse man mit mehrstündigen täglichen Stromabschaltungen rechnen, heißt es in den Reisehinweisen im Internet. Einschränkungen gebe es beispielsweise bei der Wasser- und Lebensmittelversorgung sowie im Öffentlichen Nahverkehr.
Vor dem Hintergrund der durch die US-Sanktionen verschärften Energiekrise hat Kuba seit Montag die Betankung von Flugzeugen vorübergehend ausgesetzt. Weitere Notmaßnahmen sind unter anderem eine Vier-Tage-Woche in staatlichen Unternehmen und massive Beschränkungen beim Benzinverkauf und im Bus- und Zugverkehr.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.