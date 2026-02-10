Wegen Treibstoffkrise
Auswärtiges Amt rät von nicht notwendigen Reisen nach Kuba ab

Wegen der Treibstoffkrise in Kuba rät das Auswärtige Amt derzeit von nicht notwendigen Reisen in den Karibikstaat ab.

    Die kubanische Flagge weht an einem Fahnenmast.
    Das öffentliche Leben in Kuba ist derzeit stark eingeschränkt. (imago/blickwinkel)
    Im gesamten Land müsse man mit mehrstündigen täglichen Stromabschaltungen rechnen, heißt es in den Reisehinweisen im Internet. Einschränkungen gebe es beispielsweise bei der Wasser- und Lebensmittelversorgung sowie im Öffentlichen Nahverkehr.
    Vor dem Hintergrund der durch die US-Sanktionen verschärften Energiekrise hat Kuba seit Montag die Betankung von Flugzeugen vorübergehend ausgesetzt. Weitere Notmaßnahmen sind unter anderem eine Vier-Tage-Woche in staatlichen Unternehmen und massive Beschränkungen beim Benzinverkauf und im Bus- und Zugverkehr.
