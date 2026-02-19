Warnstreik in mehreren Städten

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi in Augsburg. (Stefan Puchner / dpa / Stefan Puchner)

In Bayern war unter anderem Regensburg betroffen. Dort soll auch morgen wieder gestreikt werden. In Augsburg kam der öffentliche Nahverkehr weitgehend zum Erliegen. Von 76 Straßenbahnen seien heute nur zwei gefahren, teilten die Stadtwerke mit.

In Hessen hatte Verdi unter anderem in Marburg und Gießen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Frankfurt am Main fuhren weder U-Bahnen noch Straßenbahnen.

Verdi verhandelt derzeit in den Bundesländern über neue Tarifverträge für den ÖPNV. Die Gewerkschaft fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.