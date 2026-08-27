Absperrungen am Tatort im französischen Caen (AFP / MATTHIEU CLAVEL)

Bei dem Vorfall an einer Bushaltestelle in der Nähe des Bahnhofs sei am späten Abend mindestens eine Person zu Tode gekommen, hieß es unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr. Demnach wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Der Tat soll ein nicht näher ausgeführter Streit vorausgegangen sein, die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen. Die Stadt Caen mit rund 110.000 Einwohnern liegt in der Normandie nahe der Atlantikküste.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.