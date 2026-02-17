Tarifstreit

Auch am Elbtunnel drohen wegen eines Streiks Staus (Archivbild vom Januar). (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

Mit der Gewerkschaft Verdi seien Notdienstvereinbarungen geschlossen worden, teilte die Autobahn GmbH mit. Es werde allerdings zur Reduzierung der Zahl der Fahrstreifen kommen, etwa im Hamburger Elbtunnel. Verdi hatte die rund 14.000 Beschäftigten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Für Dienstag waren sogenannte "Pausen-Aktionen" in den Verwaltungen geplant. Am Mittwoch sollen die Autobahnmeistereien bestreikt werden. Am Donnerstag und Freitag sind Tunnelleitzentralen betroffen. Die Autobahn GmbH bietet bisher sieben Prozent mehr Geld über einen Zeitraum von 29 Monaten an. Verdi kritisierte die Laufzeit als zu lang.

Auch im öffentlichen Nahverkehr gibt es Warnstreiks, am Dienstag zum Beispiel in Hamburg und Bamberg. Es geht um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Für die nächsten Tage hat Verdi Streiks in verschiedenen Städten angekündigt.

