Gegen Jobabbau und weitere Einschnitte

Geplant sind Aktionen an mehr als 200 Orten. Dazu zählen Betriebsversammlungen, Sternmärsche und Kundgebungen. Die Gewerkschaft erwartet, dass sich mehr als 100.000 Menschen beteiligen.
Die IG-Metall-Vorsitzende Benner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gehe um die Rettung dieser Industrie und der Arbeitsplätze bei Herstellern, Zulieferern und Entwicklungsdienstleistern.
Die deutsche Autoindustrie steckt unter anderem wegen der chinesischen Konkurrenz, US-Zöllen und niedrigen Gewinnmargen bei E-Autos in der Krise.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.