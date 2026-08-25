Handelskonflikt USA zwischen Kanada

Von den US-Zolldrohungen könnten auch deutsche Automobilhersteller betroffen sein. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

US-Präsident Trump hatte unter anderem angekündigt, die Zölle auf Autos, Autoteile und Stahl aus Kanada Anfang des kommenden Jahres auf 50 Prozent zu erhöhen. Der Verband der Automobilindustrie warnt, dass davon auch deutsche Unternehmen betroffen seien. Er erklärte, es gehe um solche Firmen, die in Kanada produzierten und von dort aus in die USA lieferten. Zudem investierten deutsche Hersteller in Kanada in die Batterietechnologie. Umgekehrt würden auch Fahrzeuge deutscher Hersteller aus den USA nach Kanada exportiert. Die Branche sei auf funktionierende Handelsbeziehungen angewiesen, unterstrich der Verband.

Die Handelsgespräche zwischen den Nachbarstaaten waren am Freitag gescheitert. Beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Unmittelbar danach ordnete Trump Zölle von 50 Prozent auf diverse kanadische Waren an. Kanada kündigte Gegenzölle an.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.