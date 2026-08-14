Andrea Nahles (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Nahles sagte, der halbe August sei zwar vorbei, aber in der Vermittlung sei noch etwas möglich. Es lohne sich, den Ausbildungsweg zu gehen. Alle statistischen Daten belegten, dass 21 Prozent der Menschen ohne Ausbildung im Laufe ihres Lebens von Arbeitslosigkeit betroffen seien. Bei denjenigen mit Ausbildung seien es nur drei Prozent. Es sei jedoch beunruhigend, dass inzwischen nur noch etwas mehr als die Hälfte der Betriebe Lehrstellen anbieten würde, beklagte Nahles.

Mehr Einsprüche gegen Bescheide wegen KI

Sie erläuterte zudem, dass die Zahl der Ein- und Widersprüche gegen Bescheide der Bundesagentur für Arbeit deutlich gestiegen sei. Als Grund nannte Nahles die stärkere Nutzung von Schriftsätzen mit Künstlicher Intelligenz. Es sei gutes Recht der Menschen, sich mithilfe von KI besser zu informieren. Für die Mitarbeiter in den Jobcentern bedeute das jedoch erheblich mehr Aufwand bei der Prüfung.

Weiterführende Informationen

Das Interview der Woche mit Andrea Nahles hören Sie am Sonntag um 11.05 im Deutschlandfunk oder schon ab morgen in der Deutschlandfunk-App

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.