Latin-Weltstar Bad Bunny ist im Rahmen seiner Welttournee in Düsseldorf aufgetreten. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Bereits Stunden vor dem Einlass warteten tausende Fans vor der Arena auf ihr Idol. In Düsseldorf war ursprünglich nur ein Auftritt geplant gewesen, wegen der hohen Nachfrage hängte Bad Bunny jedoch noch eine Zusatzshow für den heutigen Sonntag an. Es sind seine beiden einzigen Konzerte in Deutschland.

Bad Bunny ist seit mehreren Jahren der meistgestreamte Künstler weltweit, mit derzeit über 100 Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörern. Im Februar gewann der aus Puerto Rico stammende Sänger den Grammy für das "Album des Jahres". Es war das erste Mal in der Geschichte des Preises, dass ein rein spanischsprachiges Album in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.

In Bad Bunnys Titeln spielen kulturelle Identität, Kolonialismus und Gentrifizierung eine große Rolle. Auch in Shows vermittelt er öfter Kritik zu Themen wie der radikalen Abschiebepolitik der US-Regierung. Aus Sorge vor Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE auf seinen Konzerten lässt Bad Bunny die Vereinigten Staaten auf seiner seit November laufenden Welttournee als Stopp aus.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.