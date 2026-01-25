Kleinkunst

Gerd Knebel bei einem Auftritt des Duos "Badesalz" in Gross-Gerau im August 2017 (picture alliance / Sportpics / Vollformat / Marc Schüler)

Knebel sang in den 1980er-Jahren zunächst in der Rock-Band Flatsch. Mit Nachtsheim gründete er das Komiker-Duo Badesalz. Mit ihrem Programm in hessischem Dialekt wurden sie bundesweit bekannt und mehrfach ausgezeichnet. 2018 erhielten Knebel und Nachtsheim den Ehrenpreis des großen Kleinkunstfestivals für Kabarett, Comedy und Musik.

Knebel war außerdem Buchautor und trat solo auf. Ein Programm hieß "weggugge". Es thematisierte auf humoristische Weise das Wegschauen als Teil des Alltags.

Der hessische Künstler hörte auch im Alter nicht auf zu musizieren. Für sein neues Projekt "Lavazungen" veröffentlichte er vergangenes Jahr zum Valentinstag gemeinsam mit Gastsängern ein Liebeslied in drei verschiedenen Sprachen.

Knebel sei "nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten" verstorben, heißt es in einer Mitteilung, die Knebels Familie und Nachtsheim gemeinsam veröffentlichten. Er habe bis zuletzt seinen Humor nicht verloren.

