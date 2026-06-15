Fußball-WM

Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Vollversammlung, spricht während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. (Archivbild) (Frederick Florin / AFP / dpa / Frederick Florin)

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan sei der krasseste Fall verweigerter Einreisen in die USA, sagte sie im Podcast „Calcio d´Oro“. Die FIFA müsse nun deutlich machen, dass sie zu ihren eigenen Regeln stehe. Neutralität bedeute, dass man alle Schiedsrichter einreisen lasse. Das sei der Moment, wo es nicht mehr heißen könne, man sei neutral, man könne sich nicht äußern, betonte Baerbock.

Artan durfte trotz Visum nicht in die USA einreisen wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation. FIFA-Präsident Infantino hatte die Entscheidung als unglücklich bezeichnet. Aber man kontrolliere nicht alles. Man werde diskutieren, sprechen und dann mal sehen. "Wir versuchen, alles zu lösen", sagte Infantino. "Aber wir müssen respektieren, dass wir nicht die Könige der Welt sind, die über Regierungen und die Polizei bestimmen. Wir sind eine Sportorganisation." Die FIFA bestätigte Berichte, dass Artan für seinen geplanten Einsatz bei der Fußball-Weltmeisterschaft die volle Vergütung bekommen soll. Wie hoch die Prämie ausfällt, steht erst nach dem Turnier fest.

UEFA kündigte Ansetzung Artans für Supercup-Finale zwischen PSG und Aston Villa an

Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung unter Präsident Trump betroffen sind. Bürger dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen.

Die UEFA, die Europäische Fußball-Union, kündigte an, Artan das Supercup-Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa am 12. August in Salzburg pfeifen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.