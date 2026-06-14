ICE auf der Strecke Berlin - Hamburg (Archivbild). (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Ein Bahnsprecher sagte, bereits gestern Abend seien erste Güterzüge gestartet. Die Arbeiten an der Strecke hatten im August des vergangenen Jahres begonnen und sollten ursprünglich schon im April abgeschlossen sein.

Auf der ebenfalls wichtigen Strecke zwischen Hamburg und Hannover müssen sich Bahnreisende dagegen seit heute auf weitere Einschränkungen einstellen. Im Rahmen der sogenannten "Qualitätsoffensive" der Bahn ist nun die gesamte Strecke gesperrt. Fern- und Güterzüge werden umgeleitet. Im Regionalverkehr gibt es ein Ersatzkonzept mit Bussen und einzelnen Zugangeboten auf Teilstrecken. Die Bauarbeiten laufen bereits seit Anfang Mai und sollen bis zum 10. Juli dauern. Bislang war vor allem der Abschnitt zwischen Celle und Hannover betroffen.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.