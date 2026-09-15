Wie der Bahnbetreiber ProRail mitteilte, lief der Betrieb wieder an. Zuvor seien an zahlreichen Stellen Rohre von den Gleisen geräumt worden. Diese seien offenbar gezielt dort platziert worden. Wer die Gleise blockiert habe und aus welchem Grund sei noch nicht bekannt, erklärte ProRail. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet.
Die Störungen im Bahnverkehr hatten auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Der Regierungschef der Niederlande, Jetten, bezeichnete die mutmaßliche Sabotage als "lebensgefährlich".
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.