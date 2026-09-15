Mutmaßliche Sabotage
Bahnverkehr in den Niederlanden läuft nach Störung wieder an

In den Niederlanden ist der wegen mutmaßlicher Sabotage stundenlang zum Erliegen gekommene Zugverkehr weitgehend wieder aufgenommen worden.

    Fahrgastinformation am Bahnhof Zwolle. Aufgrund einer Störung, die ihren Ursprung an dreizehn Abschnitten der Gleise in den Mittelniederländischen hat, verkehren in Teilen des Landes keine Züge.
    Nach Störungen verkehren in Mittel- und Nordniederlanden deutlich weniger bis gar keine Züge mehr. (picture alliance / ANP / Vincent Jannink)
    Wie der Bahnbetreiber ProRail mitteilte, lief der Betrieb wieder an. Zuvor seien an zahlreichen Stellen Rohre von den Gleisen geräumt worden. Diese seien offenbar gezielt dort platziert worden. Wer die Gleise blockiert habe und aus welchem Grund sei noch nicht bekannt, erklärte ProRail. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet.
    Die Störungen im Bahnverkehr hatten auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Der Regierungschef der Niederlande, Jetten, bezeichnete die mutmaßliche Sabotage als "lebensgefährlich".
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.