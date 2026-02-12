Demokratie

Die Wahlen in Bangladesch sollen grundlegende Veränderungen im politischen System bringen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Md Rafayat Haque Khan)

Die Stimmlokale öffneten um 2:30 Uhr und schließen um 11:30 Uhr unserer Zeit. Wahlberechtigt sind rund 127 Millionen Bürger. Es sind die ersten Wahlen seit dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Scheich Hasina im Jahr 2024. Sie war nach teils gewalttätigen Massenprotesten gegen ihre Regierung ins indische Exil geflohen. Seitdem regiert ein Übergangskabinett unter Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus. Bei der Wahl gelten die religiös-konservative "Bangladesh National Party" und die islamistische Partei "Jamaat-e-Islami" als Favoriten.

Neben der Parlamentswahl findet in Bangladesch auch eine Volksabstimmung über grundlegende politische Reformen statt. Unter anderem soll die Amtszeit des Regierungschefs zeitlich begrenzt werden, und es soll eine zweite Parlamentskammer geben.

