Steinmeiner erinnerte auch an die Taten der Nazis in Großbritannien. Am Freitag werde er nach Coventry reisen. Die Stadt sei im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bomben in Schutt und Asche gelegt worden. Der Bundespräsident sagte weiter, heute seien aus Trümmern blühende Städte geworden und aus Feinden Freunde. König Charles III. rief zu noch engeren Beziehungen zwischen beiden Ländern auf.

Kutschfahrt mit dem Königspaar

In London wurden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vom britischen Königspaar auf Schloss Windsor mit militärischen Ehren empfangen. Zuvor hatten sie zusammen mit König Charles und Königin Camilla eine Kutschfahrt unternommen. Außerdem kam Steinmeier mit Premierminister Starmer im Londoner Regierungssitz Downing Street 10 zusammen.

Der dreitägige Staatsbesuch ist der erste eines deutschen Staatsoberhaupts seit 27 Jahren. Heute hält der Bundespräsident eine Rede vor beiden Parlaments-Kammern in London.

