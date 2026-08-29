Koalitions-Pläne

Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Sie sei koalitionstreu, sagte die SPD-Kovorsitzende der Funke Mediengruppe. Aber man solle sich schon noch einmal fragen, ob das sinnvoll sei. So solle es aus ihrer Sicht etwa eine Ausnahme für tarifgebundene Unternehmen geben, die bereits eigene Regelungen vereinbart haben. Außerdem müsse die Pflicht zur Krankschreibung ab dem ersten Tag mit einer Termingarantie bei Ärzten und der sogenannten Schlaganfallvorsorge gekoppelt werden, an der das Gesundheitsministerium aber noch arbeite.

Auch in der Debatte um die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren deutete Bas Kompromisse an. Im Sinne des Vertrauensschutzes sei sie offen für eine Übergangsfrist von etwa fünf Jahren.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.