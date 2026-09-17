Ludwigshafen

BASF will die Hälfte der Stellen bei seiner IT-Tochter streichen. (picture alliance / Daniel Kubirski)

Das teilte die Gewerkschaft IGBCE mit. Demnach sollen die derzeit rund 1.900 Stellen auf weniger als 1.100 im Jahr 2028 reduziert werden und um weitere 200 bis zum Jahr 2030. Die digitalen Aufgaben würden zunehmend an Standorte wie Indien oder Malaysia verlegt. Der Stellenabbau ist Teil des Sparkurses bei BASF. Im Februar hatte der Konzern den Umbau seiner IT- und Service-Strukturen angekündigt. Die Chemiebranche kritisiert seit Jahren hohe Standortkosten und Energiepreise.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.