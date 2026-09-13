Berlin
Basketball-WM der Frauen: Deutschland spielt gegen Spanien um Platz 3

Die deutschen Basketballerinnen spielen bei der Heim-WM in Berlin am Nachmittag um Platz 3. Gegner ist Vize-Europameister Spanien. Die Spanierinnen hatten das Halbfinale gegen Topfavorit USA verloren. 

    Eine französische Basketballerin springt mit dem Ball in der Hand zum Korb. Andere französische und deutsche Spielerinnen schauen ihr zu, ohne eingreifen zu können.
    Szene aus dem Spiel Deutschland gegen Frankreich. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Zhang Haofu)
    Deutschland unterlag Frankreich im Halbfinale mit 64:86. Beste Werferinnen gegen Frankreich waren Nyara Sabally und Marie Gülich mit je zwölf Punkten.
    Im Spiel um Bronze hoffen die Deutschen auf mehr Erfolg als in der Vorrunde der WM: Im ersten Spiel hatten sie gegen Spanien deutlich mit 53:83 verloren.
    Die Französinnen sind dagegen weiter ungeschlagen und greifen heute Abend im Endspiel nach ihrem ersten WM-Titel. Im Finale der Basketball stehen sie den Vereinigten Staaten gegenüber.
    Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.