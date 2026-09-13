Deutschland unterlag Frankreich im Halbfinale mit 64:86. Beste Werferinnen gegen Frankreich waren Nyara Sabally und Marie Gülich mit je zwölf Punkten.
Im Spiel um Bronze hoffen die Deutschen auf mehr Erfolg als in der Vorrunde der WM: Im ersten Spiel hatten sie gegen Spanien deutlich mit 53:83 verloren.
Die Französinnen sind dagegen weiter ungeschlagen und greifen heute Abend im Endspiel nach ihrem ersten WM-Titel. Im Finale der Basketball stehen sie den Vereinigten Staaten gegenüber.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.