Damit gewannen die Deutschen das vierte WM-Spiel in Serie. Im Halbfinale am Samstag (16.30 Uhr) wartet in Frankreich der nächste Mitfavorit.
Leonie Fiebich (17 Punkte) und Nyara Sabally (16) waren die besten deutschen Spielerinnen vor 10.537 Zuschauern, darunter auch Dirk Nowitzki. Vor einem Jahr hatte das deutsche Team das Duell mit Belgien noch mit 24 Punkten Differenz verloren.
Vor den Gastgeberinnen hatten sich auch Titelverteidiger USA (108:56 gegen Ungarn) sowie Frankreich (90:61) für die Runde der letzten Vier qualifiziert. 29 Punkte von Belgiens Starspielerin Emma Meesseman reichten nicht.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.