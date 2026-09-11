Berlin
Basketballerinnen nach Sieg über Belgien im WM-Halbfinale

Die deutschen Basketballerinnen haben erstmals in ihrer Geschichte das WM-Halbfinale erreicht und sind nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange besiegte Europameister Belgien in Berlin am Abend überraschend mit 93:74.

    Die deutsche Basketballerin Luisa Geiselsoder in einem schwarzen Trikot setzt zum Korbleger an. Kyara Linskens aus Belgien in Weiß versucht zu blocken.
    Die deutschen Basketballerinnen stehen erstmals in einem WM-Halbfinale. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Max Vincen)
    Damit gewannen die Deutschen das vierte WM-Spiel in Serie. Im Halbfinale am Samstag (16.30 Uhr) wartet in Frankreich der nächste Mitfavorit.
    Leonie Fiebich (17 Punkte) und Nyara Sabally (16) waren die besten deutschen Spielerinnen vor 10.537 Zuschauern, darunter auch Dirk Nowitzki. Vor einem Jahr hatte das deutsche Team das Duell mit Belgien noch mit 24 Punkten Differenz verloren. 
    Vor den Gastgeberinnen hatten sich auch Titelverteidiger USA (108:56 gegen Ungarn) sowie Frankreich (90:61) für die Runde der letzten Vier qualifiziert. 29 Punkte von Belgiens Starspielerin Emma Meesseman reichten nicht.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.