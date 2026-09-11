Berlin

Basketballerinnen nach Sieg über Belgien im WM-Halbfinale

Die deutschen Basketballerinnen haben erstmals in ihrer Geschichte das WM-Halbfinale erreicht und sind nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange besiegte Europameister Belgien in Berlin am Abend überraschend mit 93:74.