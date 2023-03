Bassist der Britpop-Band Pulp, Steve Mackey, gestorben

In den letzten Jahren performte Steve Mackey auch mit anderen Bands, mit Pulp aber feierte er große Erfolge. (Getty Images via AFP / ETHAN MILLER)

Der Bassist der Britpop-Band Pulp, Steve Mackey, ist tot. Er starb im Alter von 56 Jahren, wie die Band und seine Frau auf Instagram mitteilten. Sie würdigten Mackey als außergewöhnlichen Musiker, Produzenten, Fotografen und Filmemacher. Pulp zählt zu den wichtigsten Vertretern des Britpops in den 90er Jahren und ist bekannt für Hits wie "Common People" und "Disco 2000". Die Gruppe legte 2001 eine mehrjährige Schaffenspause ein, nachdem die Erfolge abgeflaut waren. Nach einem kurzen Zwischenspiel ab 2011 kündigte sie kürzlich die Wiedervereinigung an und wollte in diesem Jahr einige Konzerte spielen. Mackey wollte sich jedoch auf seine eigenen Projekte konzentrieren. Er hatte zuletzt mit Bands wie "Florence + The Machine" und "Arcade Fire" gearbeitet. Mackey fotografierte auch und inszenierte Kampagnenbilder. In dem Film "Harry Potter und der Feuerkelch" trat er 2005 als Bassist von der Band "The Weird Sisters" auf.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.