Regierungskoalition

Die GdW hält das Reformpaket für einen guten Beschluss (Archivbild). (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Das sei ein großer und sehr guter Beschluss für den bezahlbaren Wohnungsbau in Deutschland, sagte Verbandspräsident Gedaschko.

Union und SPD hatten in der Nacht unter anderem vereinbart, eine Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen einzurichten. Der Bund könne so künftig im großen Stil Wohnungen bauen, sagte Bundesfinanzminister Klingbeil. Privates und öffentliches Kapital solle dafür zusammengebracht werden.

Die Bundesregierung will außerdem die Verstaatlichung von Konzernen verbieten, die viele Mietwohnungen besitzen. Daran gibt es Kritik von der Linkspartei.

Union und SPD hatten am Vormittag ein 34-Punkte-Reformpaket präsentiert. Darin enthalten sind zum Beispiel Steuererleichterungen, eine Ausweitung der Möglichkeiten zur befristeten Beschäftigung und die Pflicht, schon am ersten Krankheitstag zum Arzt zu gehen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.